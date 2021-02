Pubblicati quattro bandi per la concessione in locazione di proprietà comunali

Pubblicati quattro bandi per la concessione in locazione di un terreno agricolo in area circummarpiccolo, due avancorpi nel quartiere Paolo VI di Taranto e una struttura appartenente al complesso della ex scuola D’Aquino.

«Stiamo dando corso – fa sapere l’assessore comunale al Patrimonio Francesca Viggiano – alle manifestazioni d’interesse presentate da associazioni attive sul territorio per consentire alle belle realtà della nostra città di creare nuovi luoghi di aggregazione ad alto impatto sociale».

