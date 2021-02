Trasporto disabili, Mazzarano: “L’Asl revochi il contratto all’azienda appaltatrice”

“Il servizio trasporto dei pazienti disabili dell’Asl di Taranto con la “Tundo Spa” va rescisso per gravi inadempienze”.

Il Consigliere regionale del Partito Democratico Miche Mazzarano interviene in merito alla vertenza sindacale della “Tundo Spa” che si occupa per conto della Asl di Taranto del trasporto dei pazienti disabili.

“Ritardi nei pagamenti degli stipendi e nelle tredicesime, ricorso inopinato alla

cassa integrazione, deterioramento della efficienza del servizio. La situazione si è progressivamente aggravata nel rapporto con i lavoratori – prosegue Mazzarano – che viene gestito in maniera alquanto arbitraria, dal momento che non vengono rispettati gli orari, né i termini previsti per i pagamenti. L’azienda ha chiesto l’attivazione degli ammortizzatori sociali, pur non figurando le condizioni necessarie in quanto nessuna contrazione dell’attività è stata determinata dall’attuale pandemia, come invece dichiara la Tundo per giustificare il ricorso alla cassa integrazione. Si evitano sistematicamente le doverose fasi di consultazione sindacale che consentirebbero di risolvere eventuali criticità”.

“Il tutto ha costretto i sindacati a chiedere all’azienda sanitaria locale l’applicazione del potere sostitutivo perché si possa procedere direttamente al pagamento dei dipendenti.

È inoltre molto grave la circostanza per cui una lavoratrice è stata sospesa dall’attività per via di un provvedimento disciplinare legato alla sua attività sindacale e alla partecipazione ad una manifestazione”.

“Alla luce di tutti questi elementi – conclude Mazzarano – sembra fin troppo chiaro che la strada da percorrere sia quella della revoca dell’affidamento del servizio a causa del mancato rispetto dei vincoli sociali definiti dallo stesso contratto”.

