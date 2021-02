Nota consiglieri comunali Taranto su acquario green

“Nascerà a Taranto un acquario “green” con la creazione di un Osservatorio sul Mar Piccolo per la tutela della biodiversità, la ricerca scientifica, la valorizzazione della mitilicoltura e il salvataggio di alcune specie marine protette oltre alla creazione di spazi adibiti al salvataggio, recupero, e riabilitazione di specie marine protette e ad attività di cetaceo terapia per persone con disabilità e autistiche. Lo riteniamo un atto di straordinaria importanza per la città di Taranto considerati i tempi di attuazione che prevedono la conclusione dei lavori entro il 2025 e l’imponente finanziamento di 50milioni di euro stanziati dal Cipe.

Una grande opportunità che va letta anche in chiave turistica in virtù della straordinaria capacità attrattiva del progetto in questione e del conseguente rilancio per le attività economiche alternative che vanno sempre più implementate. Per questi motivi accogliamo con grande soddisfazione la notizia che soddisfa le peculiarità della nostra città che deve svilupparsi e puntare verso la green economy nelle sue varie accezioni.”

I consiglieri comunali

Emidio Albani

Piero Bitetti

Vittorio Mele

Italia in comune

Mimmo Cotugno

Taranto bene comune

Salvatore Brisci

Centristi per Taranto

