Campo sportivo di Talsano, il sopralluogo del sindaco Melucci al cantiere

Prosegue l’impegno dell’amministrazione Melucci per le periferie, mirato soprattutto a migliorare la qualità della vita dei residenti.

Nella mattina del 4 febbraio, infatti, il sindaco Rinaldo Melucci ha effettuato un sopralluogo al cantiere del campo sportivo “Renzino Paradiso” di Talsano, dove sono in corso importanti lavori di riqualificazione consistenti principalmente nella posa del manto erboso sintetico e nella realizzazione del sistema di trattamento delle acque di prima pioggia.

«Questo impianto, oltre a essere riferimento per il quartiere e per le società sportive che già lo utilizzano – ha spiegato il primo cittadino –, così riqualificato avrà un ruolo fondamentale nella rete impiantistica dei XX Giochi del Mediterraneo. Grazie a un uso intelligente delle compensazioni degli oneri di urbanizzazione per un altro intervento commerciale in corso a Talsano, con questi lavori consegneremo al quartiere una struttura dove realizzare tante attività sociali e sportive. Riqualificheremo anche il parco limitrofo, confermando l’impegno dell’amministrazione Melucci, che è tangibile in questi territori avendo realizzato dopo decenni gli impianti di fogna bianca e di illuminazione».

