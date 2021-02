Partono i lavori alla scuola Alfieri, Melucci: «Restituiremo al quartiere una scuola rinnovata e sicura»

Sopralluogo del sindaco Rinaldo Melucci alla scuola Alfieri, nel quartiere Italia-Montegranaro, dove questa mattina è stato avviato un importante cantiere.

Si tratta di un intervento da circa 2 milioni di euro che consentirà di adeguare l’immobile alle norme antisismiche e di migliorarne l’efficienza energetica attraverso la totale coibentazione e la sostituzione di tutti gli infissi.

«Dopo il grande impegno profuso questa estate per consentire la ripartenza in presenza delle lezioni – il commento del primo cittadino –, attraverso l’investimento di altri 2 milioni di euro per una serie di interventi diffusi che si sono aggiunti a quelli dei dirigenti scolastici, confermiamo la nostra attenzione per il mondo della scuola avviando questo cantiere. Si tratta di lavori impegnativi, corposi, che richiederanno tempo, ma che questa struttura non ha mai ricevuto dai tempi della sua costruzione, sul finire degli anni ’60: restituiremo al quartiere, agli alunni e ai docenti una struttura completamente rinnovata e sicura. Sulla scorta di questa esperienza, perché per noi è un progetto pilota, costruiremo la programmazione degli interventi per tutti gli altri plessi: abbiamo una stima, servono circa 30 milioni, e siamo già al lavoro con il Governo per intercettare queste somme».

