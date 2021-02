Arcelormittal Italia: a Taranto torna in funzione la batteria 9

“È stato sfornato ieri il primo Coke dalla Batteria 9 dello stabilimento siderurgico di Taranto. L’impianto, fermo dal marzo del 2013, è stato oggetto di una completa ambientalizzazione, secondo quanto previsto nella prescrizione AIA del DPCM del settembre 2017.

Le innovazioni tecnologiche riguardano: l’installazione e la messa in servizio del sistema SoPreCo, per il controllo della pressione di ogni singolo forno della Batteria; del filtro al camino dei gas combusti della Batteria; della nuova transfer-car per l’abbattimento delle polveri durante lo sfornamento del Coke e la nuova doccia 5 di spegnimento.

Tutti questi interventi sono stati già verificati dall’ente di controllo ISPRA.

Nei prossimi mesi, gli stessi adeguamenti saranno operativi anche nelle restanti Batterie 7, 8 e 12.”

Nota dell’azienda.

