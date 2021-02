Usb Polizia Locale esprime solidarietà a tutti gli agenti di Taranto

Di seguito un comunicato dell’USB: “Questa organizzazione sindacale esprime solidarietà e vicinanza ai lavoratori della Polizia Locale di Taranto, vittime dell’aggressione avvenuta sabato 30 gennaio scorso ad opera di facinorosi.

A tutti gli agenti del Comando di Taranto, USB Polizia Locale rivolge un sentito ringraziamento per l’attività svolta quotidianamente per la diffusione della cultura del rispetto e della democrazia, per l’abnegazione mostrata nel rendere un servizio alla propria collettività anche in un momento di grave emergenza sanitaria come quello attuale.

Questa organizzazione sindacale, la più rappresentativa all’interno del corpo di Polizia Locale di Taranto, è fiera di tutti i colleghi del Comando, che ogni giorno aiutano i disabili a trovare libero il posto auto loro assegnato, è fiera di tutti quei colleghi che aiutano gli anziani ad ottenere un cambio di residenza, è fiera di tutti gli uomini e le donne che, con il loro esempio, rendono concreta la cultura del RISPETTO in una città che sta rinascendo anche grazie al loro spessore umano e professionale.

Il mutato modo di percepire la figura dell’agente di Polizia Municipale è un chiaro segnale di incoraggiamento a proseguire sul sentiero intrapreso.

Un ringraziamento anche al Sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, capo della Polizia Locale. La città sta risorgendo a dispetto oramai di pochi irriducibili abituati ad agire nell’inosservanza delle regole.”

