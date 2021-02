Nasce Nazione Futura Taranto

Nazione Futura, movimento di idee nato nella primavera del 2017 con l’obiettivo di favorire il dibattito politico-culturale e l’aggregazione di varie anime della società civile accomunate da valori e ideali comuni per migliorare l’Italia attraverso idee e proposte concrete, annuncia l’apertura del circolo di Taranto città guidato da Federico D’Addato, praticante giornalista e consulente energetico.

Nazione Futura è attiva in tutta Italia con oltre cinquanta circoli territoriali ed è già presente nella provincia di Taranto a Grottaglie guidata da Ciro Francesco Miale che, in concomitanza alla nascita del circolo di Taranto città, è stato nominato responsabile provinciale.

Nazione Futura si struttura sul territorio tarantino anche in vista delle elezioni comunali che si terranno nei prossimi mesi in provincia e nel 2022 a Taranto, il responsabile Federico D’Addato esprime soddisfazione per la nomina:

“Innanzitutto ringrazio il presidente Francesco Giubilei (che è anche presidente della Fondazione Tatarella) per questa opportunità. Taranto e i tarantini soffrono ed hanno sofferto per molto tempo decisioni esterne e senza progettualità, generando imbarazzo agli stessi cittadini che si sono ritrovati senza una casa comune nella quale discutere di idee e proposte nella maniera più orizzontale possibile, il nostro gruppo è pronto e preparato per affrontare molti temi cardine ed è aperto nei confronti di chiunque vorrà proporre un suo contributo.

L’adesione al progetto infatti, oltre ad essere un atto di coraggio e di attestazione di insoddisfazione delle condizioni attuali, è fondamentale per una visione più completa delle problematiche e delle proposte.

Nazione Futura a Taranto nasce con lo scopo di unire e creare sinergie tra le varie anime che compongono questa città proponendosi di collaborare con individui, istituzioni, associazioni e comitati affinché i numerosi problemi vengano evidenziati e risolti. È indubbio che al momento esiste un meccanismo che deve essere rotto e sicuramente lavoreremo per le amministrative cittadine e provinciali, anche grazie all’aiuto di tutti coloro che hanno intenzione di costruire qualcosa insieme. La sfida è difficile e il percorso è in salita, tuttavia conosciamo il valore del lavoro che contraddistingue la nostra terra e siamo consapevoli dei nostri mezzi”.

Parole condivise da Ciro Francesco Miale che aggiunge:

“Nazione Futura continua a strutturarsi sul territorio pugliese. La mia nomina a Coordinatore Provinciale di Taranto è il risultato dell’ottimo lavoro che si stiamo facendo e della forte voglia di cambiamento. Con Federico D’Addato, neo Coordinatore del Circolo di Taranto, vi è condivisione ed unità d’intenti, ed il nostro obiettivo sarà quello di creare un gruppo sempre più forte e compatto, capace proporre idee e soluzioni ai tanti disagi che colpiscono il nostro territorio tarantino. Il nostro motto sarà: lavorare insieme ai problemi comuni”.

