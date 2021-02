Aree pubbliche, avviso per il rinnovo delle concessioni scadute il 31 dicembre

È stato avviato d’ufficio il procedimento finalizzato al rinnovo fino al 31 dicembre 2032 delle concessioni per l’esercizio del commercio su area pubblica in posteggi collocati in mercati, fiere o isolati, ivi inclusi quelli finalizzati allo svolgimento di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande, di rivendita di quotidiani e periodici, di vendita da parte dei produttori agricoli, aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, ai sensi dell’articolo 181, comma 4-bis, del Decreto Legge 34/2020 convertito dalla Legge 77/2020.

«Il rinnovo è disposto esclusivamente nei confronti dei titolari delle aziende intestatarie delle concessioni – ha spiegato l’assessore allo Sviluppo Economico, Marketing Territoriale e Turismo dell’amministrazione Melucci, Fabrizio Manzulli –, sia che le conducano direttamente, sia che le abbiano conferite in gestione, previa verifica del possesso, alla data del 31 dicembre 2020, dei requisiti soggettivi, di onorabilità e professionali stabiliti dall’articolo 71 del Decreto Legislativo 59 del 26 marzo 2010 e degli altri eventuali requisiti previsti dalle normative regionali di settore».

L’avviso contenente tutti i dettagli relativi alla procedura è disponibile sul sito internet dell’amministrazione comunale al link http://bit.ly/3asfbfA, è stato affisso nei luoghi di svolgimento dei mercati e delle fiere ed è disponibile anche per il tramite delle associazioni di categoria.

