Arcelormittal Italia: a Taranto riparte Afo2

È stato riavviato ieri sera l’Altoforno 2 dello stabilimento siderurgico tarantino, che era stato oggetto di una fermata nel marzo dello scorso anno per consentire l’esecuzione delle attività di adeguamento alle prescrizioni richieste dal Tribunale di Taranto. Stamattina, la prima colata: lo stabilimento di Taranto è tornato così in produzione con un assetto a 3 Altiforni (AFO1, AFO2, AFO4) e le due Acciaierie in marcia.

Lo scrive l’azienda in una nota.

