Rubava nelle chiese: sorpreso e denunciato dalla Polizia di Stato

Il personale del Commissariato di Martina Franca (TA) ha denunciato in stato di libertà per furto un uomo di nazionalità afgana di 31 anni. I poliziotti sono intervenuti davanti ad una chiesa nel centro città dove il parroco aveva appena fermato il 31enne sorpreso ad armeggiare vicino la cassetta delle offerte con il chiaro intento di rubarla.

L’uomo è stato riconosciuto dai poliziotti che erano sulle sue tracce da qualche giorno perché considerato l’autore di un altro simile furto perpetrato sempre in danno di un’altra chiesa situata nel centro storico.

In quest’ultimo episodio il sistema di videosorveglianza della chiesa era riuscito ad immortalare il ladro che indossava gli stessi vestiti. Il fermato, regolare sul territorio nazionale ed attualmente senza dimora, è stato accompagnato presso gli Uffici del Commissariato per l’identificazione e la denuncia.

Dopo la denuncia, il parroco che lo aveva sorpreso, considerando il suo attuale stato di disagio, ha dato la disponibilità per ospitarlo in una struttura gestita da enti ecclesiastici destinata ai soggetti senza fissa dimora.

