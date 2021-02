Progetto Utòpia, Obiettivo Comune e Italia in Comune annunciano uscita da maggioranza

“Le formazioni politiche Progetto Utòpia, Obiettivo Comune e Italia in Comune, con i relativi gruppi consiliari (che con il Partito Democratico, AttivaMente e il Comitato per l’Ospedale San Marco costituiscono “GROTTAGLIE NOI”), viste le posizioni divergenti emerse negli ultimi tempi all’interno dell’attuale maggioranza che governa la città, comunicano che dalla data odierna escono dall’attuale maggioranza amministrativa.

I motivi sono tanti e sono cresciuti a dismisura con il tempo, incrinando i rapporti politici e, in alcuni casi, personali. Gli ultimi mesi sono stati caratterizzati dalla mancanza di un confronto costruttivo con il resto della maggioranza e con il Sindaco. L’indirizzo politico e programmatico di quest’ultimi è stato improntato/modellato sulla costruzione di una evoluzione politica che ha prioritariamente escluso l’agire negli interessi dei cittadini, in totale antitesi con i temi attuali ed emergenziali che affliggono la nostra comunità, problematiche di natura socio-economica e sanità pubblica.

Non faremo mancare il nostro supporto a chi vive situazioni di difficoltà economica e sociale, mostrando senso di responsabilità verso tutta la comunità e massimo impegno all’interno dei consigli comunali nei quali, valuteremo ogni singolo argomento iscritto all’ordine del giorno votandolo, eventualmente, secondo coscienza e nell’esclusivo interesse della collettività.

Cittadini, siamo e saremo al vostro fianco ancora di più, anche in questi ultimi mesi di consiliatura: è una promessa che siamo sicuri di poter mantenere.”

Progetto Utòpia

Obiettivo Comune

Italia in Comune

Grottaglie: nota stampa degli assessori Quaranta e Carbotti e delle consigliere Miglietta e Caso

“Preso atto dell’ennesimo comunicato in cui si evidenzia la volontà da parte di alcuni consiglieri di uscire dall’attuale maggioranza, non condividendo la decisione ed il percorso politico intrapreso, riteniamo inopportuno quanto deleterio per la cittadinanza avallare questa scelta. Pertanto, ferma restando la completa condivisione del programma e delle scelte di questa amministrazione, del sindaco e della sua giunta esecutiva, confermiamo il pieno appoggio nel rispetto del mandato elettorale conferito dai nostri elettori; riteniamo altresì inopportuno, a tre mesi dalle prossime consultazioni amministrative, visto il momento storico e l’attuale pandemia in corso, apportare inutili elementi di destabilizzazione verso un’amministrazione che deve fronteggiare problematiche che minano la stabilità sanitaria, sociale ed economica.

I firmatari del presente documento, ritenendo di dover portare avanti il buon operato sin qui svolto dall’amministrazione comunale, comunicano che continueranno a lavorare nell’interesse di tutta la cittadinanza per completare tutti i progetti avviati.”

Il Vicesindaco

Vincenzo Quaranta

L’Assessora

Alessandra Carbotti

La Consigliera

Gabriella Miglietta

La Consigliera

Raffaella Caso

Correlati

Commenta l'articolo: