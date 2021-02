Massafra, arresto per detenzione ai fini di spaccio

I carabinieri della Stazione di Massafra (TA) hanno attuato un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati inerenti le sostanze stupefacenti e, nel corso di una speditiva indagine conclusasi con una perquisizione domiciliare, hanno tratto in arresto nella flagranza del reato di detenzione ai fini spaccio di sostanze stupefacenti, un 23enne del posto, nullafacente e con precedenti di polizia.

I militari operanti, dopo aver attenzionato il prevenuto, lo hanno sottoposto a perquisizione locale durante la quale sono stati rinvenuti e sequestrati 8 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, parzialmente suddivisa nonché materiale per il confezionamento, un taccuino contenente le cifre dovute dagli assuntori e 1530 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio, provento dell’attività delittuosa.

Lo stupefacente, il materiale ed il denaro sono stati sottoposti a sequestro.

Il giovane, dopo le formalità di rito, è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione, così come disposto dal P.M di turno. Lo stupefacente sarà analizzato nei prossimi giorni dal laboratorio analisi del Comando Provinciale Carabinieri di Taranto.

