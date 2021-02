Kyma Ambiente, tre massicci interventi portati a termine

Intensa giornata di lavoro, sabato scorso, per gli operatori di Kyma Ambiente, impegnati su tre fronti per il ripristino del decoro urbano.

Il primo intervento ha riguardato la zona del cimitero San Brunone, al quartiere Tamburi, con la pulizia di strade e marciapiedi; il secondo, di rassetto, ha interessato invece via del Tratturello a Paolo VI.

A supporto degli operatori una spazzatrice meccanica per l’area del cimitero San Brunone e un ragno meccanico per la rimozione dei cumuli di rifiuti in via del Tratturello.

Il terzo intervento di pulizia e rassetto, infine, è stato completato in località Marina di Taranto, dove era stata segnalata una vera e propria discarica abusiva di ingombranti a due passi dal mare.

Soltanto poche settimane fa Kyma Ambiente aveva effettuato un’analoga operazione nella stessa zona, purtroppo però non è bastata per evitare il ripetersi di certi comportamenti incivili.

Gli operatori di Kyma Ambiente sono stati supportati anche in questo caso dal ragno meccanico, per raccogliere e portare via materassi e tanto altro.

I tre interventi portati a termine erano stati programmati su indicazione dell’amministrazione Melucci.

«Questi episodi – ha commentato il presidente Giampiero Mancarelli – sono probabilmente dovuti ai lavori che vengono effettuati nelle ville nei pressi di Marina di Taranto. Oltre a danneggiare l’ambiente, queste azioni rovinano l’immagine della nostra litoranea e vanificano gli sforzi compiuti dai nostri operatori, sempre pronti, nonostante l’emergenza, a intervenire per ripulire uno dei tratti più belli della costa. A loro va il mio ringraziamento. Presto però daremo una risposta agli incivili, perché sono in atto le procedure per le irrogazioni delle sanzioni amministrative».

