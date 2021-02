Bando “Italia City Branding 2020”, tutto pronto per la firma della convenzione

Con l’approvazione in giunta dello schema di convenzione, il sindaco Rinaldo Melucci potrà firmare l’atto che consentirà di avviare la progettazione del Parco del Mediterraneo nel quartiere Salinella, grazie alle risorse ottenute dall’amministrazione vincendo il bando “Italia City Branding 2020”.

«Taranto è tra le 31 città destinatarie di questi fondi – ha spiegato il primo cittadino –, circa un milione di euro resi disponibili dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, attraverso la struttura di missione InvestItalia, per finanziare tutto il percorso progettuale del Parco del Mediterraneo. È il nostro orizzonte per l’appuntamento con i Giochi del Mediterraneo del 2026, un piano organico di investimento la cui materiale realizzazione vale in totale 16 milioni di euro e che prevede la mitigazione del rischio idraulico del quartiere (cui sono già destinati 4 milioni di euro nel Decreto Rilancio) e la realizzazione del “Parco della Salina Piccola” e del “Parco urbano sportivo dei XX Giochi del Mediterraneo”».

Le risorse necessarie per la realizzazione di questi due parchi, inoltre, potrebbero essere ricomprese nel complessivo finanziamento della “Green belt”, il programma dell’amministrazione Melucci per cingere Taranto con ampie aree alberate. «Abbiamo recentemente trasmesso al Governo una scheda aggiornata del programma – le parole dell’assessore all’Urbanistica Ubaldo Occhinegro –, un investimento da quasi 130 milioni di euro che cambierebbe radicalmente l’aspetto della città e che potrebbe muovere i primi passi molto presto, grazie alla joint venture con Arbolia».

