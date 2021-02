Abbandono ingombranti, colto in flagrante e mezzo sequestrato

Questa mattina in via Regina Elena un uomo è stato bloccato mentre era intento a scaricare ingombranti dal suo tre ruote, per lo più materassi destinati all’abbandono sul marciapiede a pochi passi dalla chiesa San Francesco di Paola. A fermare il malintenzionato è stato il presidente di Kyma Ambiente Giampiero Mancarelli, che proprio in quel momento, transitando in zona, ha assistito alla scena.

In pochi attimi il presidente Mancarelli ha raggiunto il soggetto, intimandogli di desistere. L’uomo, che inizialmente sembrava collaborativo, si è invece dileguato, lasciando sul posto il mezzo in questione carico di ingombranti. Nel frattempo è giunta una pattuglia della Polizia di Stato, allertata da alcuni testimoni, e di lì a poco anche gli agenti della Polizia Locale.

Dopo gli accertamenti del caso (il mezzo era già oggetto di provvedimento amministrativo) la polizia locale ha proceduto al sequestro del tre ruote, portato via dal carroattrezzi. Gli operatori di Kyma Ambiente hanno invece preso in consegna gli ingombranti, liberando il marciapiede da alcuni sanitari precedentemente lasciati nei pressi dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti.

Una situazione surreale, quindi, che testimonia una volta di più l’inciviltà di taluni, sempre pronti a trasgredire le regole senza curarsi del decoro della città in cui vivono.

«Non ci ho pensato due volte – ha raccontato Mancarelli – e sono intervenuto prontamente perché non potevo permettere che si consumasse un altro episodio di inciviltà. Ringrazio la Polizia di Stato e gli agenti della Polizia Locale del Comandante Michele Matichecchia, arrivati a supporto in pochi minuti. Stavolta siamo riusciti a fermarli e questa persona ne pagherà le conseguenze; allo stesso modo condanno però il comportamento di quei cittadini che pagano per un servizio abusivo, che danneggia la comunità, quando potrebbero invece chiamare il numero verde 800013739 per prenotare il ritiro gratuito degli ingombranti direttamente a casa. Per questo aumenteremo controlli e multe, così come richiesto dal sindaco Rinaldo Melucci».