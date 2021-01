Un nuovo ufficio vendite e un “park & ride” a piazzale Democrate per Kyma Mobilità

L’assessore comunale alle Società partecipate, Paolo Castronovi, e il presidente di Kyma Mobilità, Giorgia Gira, accompagnati dai tecnici dell’azienda, hanno effettuato un sopraluogo nell’area di piazzale Democrate e nei locali ristrutturati in cui sarà trasferito l’ufficio vendite oggi sito in via D’Aquino.

«Abbiamo scelto questi locali – ha commentato il sindaco Rinaldo Melucci – perché sono in un punto strategico: facilmente raggiungibili dalla stazione ferroviaria, sono a 50 metri in linea d’aria dal capolinea del Porto Mercantile, punto di transito di decine di linee degli autobus di Kyma Mobilità e di quelli del trasporto extraurbano, e a pochi metri da piazzale Democrate dove attraccano le motonavi “Clodia” e “Adria” di Kyma Mobilità».

«Proprio in questa zona – ha continuato il primo cittadino – realizzeremo una delle aree di sosta “park & ride” previste dal programma per una nuova mobilità sostenibile. Qui saranno allestite due aree di parcheggio per complessivi 120 posti auto, su piazzale Democrate e di lato all’ex Gambero, con servizi e fermate degli autobus».

La formula “park & ride” prevede un biglietto unico che comprende, per un’intera giornata, sia la sosta dell’auto in loco che la possibilità di utilizzare gli autobus di Kyma Mobilità.

«Creando qui a piazzale Democrate un’area “park & ride” per tutti coloro che vengono a Taranto, per lavoro o per turismo, e trasferendovi l’ufficio vendite di Kyma Mobilità – ha commentato nell’occasione l’assessore Paolo Castronovi – intendiamo decongestionare il centro della città».

Nel nuovo ufficio vendite di Kyma Mobilità sarà possibile, oltre che acquistare titoli di viaggio e rinnovare abbonamenti e permessi, ricevere tutte le informazioni sulla mobilità e i servizi turistici della città.

