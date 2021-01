Taranto: i carabinieri arrestano un giovane pusher ai Tamburi

I carabinieri della Stazione Taranto Nord hanno arrestato un pregiudicato tarantino classe 2002, già sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, sorpreso a spacciare hashish nelle strade del quartiere Tamburi.

In particolare i carabinieri, insospettiti dai movimenti del giovane, noto perché già coinvolto pochi mesi fa in un’attività di spaccio di stupefacenti, intraprendevano un servizio di osservazione e pedinamento grazie al quale documentavano che il ragazzo cedeva, dietro compenso, dosi di hashish agli avventori. Gli investigatori quindi lo bloccavano e lo perquisivano rinvenendo 30 grammi di hashish suddivisa in dosi pronte per la vendita.

L’uomo, è stato arrestato e, su disposizione della Procura della Repubblica di Taranto, sottoposto al regime degli arresti domiciliari.

