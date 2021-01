Taranto, Festival del teatro amatoriale in streaming

L’assessorato alla cultura del Comune di Taranto e il Teatro Comunale Fusco, in collaborazione con la FITA (Federazione Italiana Teatro Amatori Puglia) – e con il patrocinio del Teatro Pubblico Pugliese – indicono il Festival del Teatro Amatoriale in streaming “TARANTO TEATRO” rivolto alle compagnie teatrali amatoriali che abbiano sede nel Comune di Taranto.

Le compagnie potranno candidare un solo spettacolo (o due qualora fossero uno in lingua e uno in dialetto) fra quelli prodotti e rappresentati negli ultimi 4 anni (2017-18-19-20), inviando domanda di partecipazione via mail all’indirizzo culturataranto@comune.taranto.it, entro e non oltre il 16 febbraio 2021 alle ore 20.

La domanda dovrà contenere:

a – Titolo dell’opera e autore;

b – File video in formato digitale dell’intero spettacolo proposto;

c – Dati anagrafici del rappresentante legale della compagnia/gruppo con recapiti telefonici;

d – Note sull’attività della compagnia e note di regia;

e – Liberatoria SIAE e autorizzazione alla riproduzione del materiale in streaming sulla pagina Facebook del TEATRO FUSCO.

Sono ammessi sia i testi in lingua che quelli in dialetto.

Le selezioni per l’ammissione delle Compagnie e/o Gruppi al Festival saranno effettuate da una commissione tecnica composta da esperti del settore scelti dal Comune di Taranto e da FITA Puglia, i quali visioneranno tutte le videoregistrazioni degli spettacoli pervenuti e, a loro insindacabile e inappellabile giudizio, sceglieranno 8 (OTTO) spettacoli da mandare in diretta streaming sulla pagina Facebook del Teatro Comunale Fusco.

Verranno assegnati i seguenti premi:

Miglior Spettacolo (a giudizio insindacabile della giuria tecnica), il cui premio consisterà nell’uso GRATUITO DEL TEATRO COMUNALE FUSCO (data da concordare a fine emergenza COVID) E DEL SERVICE per una rappresentazione a scelta dalla Compagnia.

Miglior Spettacolo Social (maggior numero di like), il cui premio consisterà nell’uso GRATUITO DEL TEATRO COMUNALE FUSCO (data da concordare a fine emergenza COVID).

«In un momento complicato come quello che stiamo vivendo e con i teatri chiusi da mesi – ha dichiarato l’assessore alla cultura Fabiano Marti – abbiamo voluto dare, in collaborazione con FITA Puglia, l’ennesimo segnale di ripartenza coinvolgendo le compagnie teatrali del territorio in un festival che permetta loro di avere visibilità e ai fruitori della pagina Facebook del Teatro Comunale Fusco di assistere ai migliori spettacoli rappresentati dalle compagnie tarantine negli ultimi anni. Molte compagnie avevano in programma spettacoli al Teatro Fusco nella seconda parte della scorsa stagione o in questa, e sappiamo quanto abbiano sofferto nel non poterli portare in scena. Per questo abbiamo pensato che il premio migliore per loro fosse quello di avere la possibilità di utilizzare gratuitamente il Teatro Comunale per il debutto di un nuovo spettacolo subito dopo la riapertura».

