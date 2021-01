Sequestro beni per circa 700 mila euro ad imprenditore agricolo

Questa mattina, in vari comuni dell’area occidentale della provincia jonica, personale del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale CC di Taranto ha dato esecuzione a un provvedimento di prevenzione patrimoniale, emesso in data 24.1.2021 dal Tribunale di Lecce – su proposta della Procura della Repubblica jonica – nei confronti di Gregorio Mancini, 40enne di Mottola, imprenditore agricolo, già sorvegliato speciale, pregiudicato per rapina, lesioni personali, illecita concorrenza con violenza e minaccia, porto abusivo di armi ed estorsione.

La misura ha consentito di sottoporre a sequestro anticipato ai fini della confisca i seguenti beni mobili e immobili intestati al prevenuto, ovvero allo stesso riconducibili sebbene intestati alla moglie convivente:

– un appartamento allo stato rustico sito in Palagiano;

– un’auto marca Kia;

– un fondo rustico sito in Palagianello (TA), di circa 4 ettari;

– un fondo rustico sito in Palagianello, di circa 5 ettari, con fabbricato e locale deposito;

– un terreno sito in Palagiano coltivato a vigneto e uliveto di circa 13 ettari, con tre fabbricati urbani e quattro depositi;

– due fondi rustici siti in Palagiano, di estensione complessiva pari a circa 10 ettari, con annessi una masseria ed un locale deposito;

– 3 conti correnti della giacenza complessiva di circa 12.000 €;

La misura in esame scaturisce da conforme proposta avanzata dai militari all’esito di articolati e complessi accertamenti patrimoniali, bancari e finanziari che permettevano di:

– stigmatizzare la pericolosità sociale del prevenuto;

– dimostrare la rilevante sperequazione fra i redditi dichiarati dallo stesso (o dalla moglie convivente) negli anni 2008-2018 e l’entità’ del compendio patrimoniale a lui riconducibile;

– postulare che i beni del proposto erano frutto di attività’ illecite dispiegatesi nel tempo a partire dall’anno 2007.

Il valore complessivo degli assetti patrimoniali sottoposti a sequestro è di circa 700.000 €.

Correlati

Commenta l'articolo: