Intervento di messa in sicurezza in via Lago di Misurina

L’assessore ai Lavori Pubblici Francesca Viggiano ha effettuato un sopralluogo in via Lago di Misurina, dove è stato effettuato un intervento di messa in sicurezza del manto stradale.

Gli operatori sono intervenuti per ripristinare una caditoia e colmare una buca provocata dal cedimento del terreno sottostante.

«Insieme con i cantieri del grande piano strade e marciapiedi – ha commentato l’assessore –, che nel tempo consentirà il rifacimento dell’intera rete viaria cittadina, stiamo effettuando anche interventi mirati di manutenzione e messa in sicurezza che provengono dall’attività di monitoraggio dei tecnici e, soprattutto, dalle segnalazioni dei cittadini».

