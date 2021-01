Delegazione Assprocom Aepi incontra l’assessore Manzulli

Una delegazione della neo costituita delegazione dei commercianti di via Liguria aderente ad Assprocom Aepi ha incontrato l’assessore comunale alle attività produttive e marketing territoriale Fabrizio Manzulli che ha accettato l’invito di Assprocom a recarsi sul posto e toccare con mano la realtà commerciale di via Liguria.

Un incontro cordiale e costruttivo- che si è svolto on the road- nel corso del quale sono state affrontate le tematiche attinenti il mondo del commercio, uno dei settori sui quali si sono riverberati gli effetti della crisi economica determinata dalla pandemia.

“L’incontro è servito non solo ad affrontare con l’assessore Manzulli i problemi del comparto”- dichiara Saverio Santamato presidente della delegazione Assprocom Aepi di via Liguria- “ma soprattutto a passare sotto la lente d’ingrandimento le tante opportunità dalle quali il settore può trarre vantaggio grazie alle politiche di rigenerazione urbana messe in campo dall’amministrazione Melucci e sfruttando la preparazione in termini di marketing territoriale dell’assessore Manzulli che ringraziamo per la immediata disponibilità che ha offerto alla nostra neo costituita delegazione soprattutto recandosi in via Liguria e ascoltando le istanze della categoria”.

Al sopralluogo con l’assessore Manzulli la delegazione Assprocom Aepi era rappresentata, oltre che dal presidente Santamato, da Saverio Polito, Davide de Pasquale e Umberto Telese.

L’incontro si è chiuso con la disponibilità dell’assessore Manzulli a convocare, in tempi stretti, un tavolo allargato anche agli assessori ai Lavori Pubblici e Ambiente al fine di analizzare congiuntamente le proposte messe in campo e definire una strategia comune di rilancio di una delle arterie commerciali più popolose della città.

