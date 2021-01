Turco: “Ulteriori 42 milioni per le bonifiche dell’area ex yard Belleli del porto di Taranto”

“Dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ulteriori 42 milioni di euro per il completamento della messa in sicurezza permanente della falda dell’intera area ex Yard Belleli, ricompresa nel SIN di Taranto, che si aggiungono ai 45,5 milioni già stanziati con il DM n.353 del 13.8.2020 per l’intervento di bonifica in questione. Si può così procedere celermente nel progetto di bonifica e riconversione industriale per l’insediamento in area portuale del Gruppo Ferretti”.

Così il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, con delega alla programmazione economica e agli investimenti, Sen. Mario Turco.

“Ringrazio la Ministra Paola De Micheli per aver accolto la richiesta del Contratto Istituzionale di Sviluppo dell’area di Taranto – aggiunge il Sottosegretario – La bonifica dell’ex Yard Belleli, che si aggiunge alle opportunità della Zona Franca Doganale, è propedeutica ad accogliere a Taranto ulteriori nuovi investimenti ad alto moltiplicatore economico, in grado di creare crescita occupazione e nuove economie sul territorio”.

