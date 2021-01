Taranto, un arresto del Falchi per spaccio di stupefacenti

Scoperta l’ennesima piazza di spaccio al Quartiere Tamburi di Taranto. Ai Falchi non è passato inosservato il continuo movimento di giovani in uno stabile in via Torquato Tasso. Quest’ultimi, molti dei quali conosciuti come abituali consumatori di sostanze stupefacenti, dopo una breve sosta nel palazzo, ne uscivano in tutta fretta. Una situazione consueta quando si è in presenza di una piazza di spaccio e che ha indotto i poliziotti ad approfondire le indagini con una serie di servizi di appostamento.

Approfittando del portone lasciato semichiuso da uno dei tanti giovani entrati nel palazzo, i Falchi sono riusciti ad entrare per appostarsi sul pianerottolo superiore all’appartamento considerato la base dello spaccio. Dopo aver assistito all’ennesimo scambio, i Falchi sono piombati in casa del presunto pusher.

Nonostante un timido tentativo di resistenza di quest’ultimo, un 27enne pregiudicato tarantino, i poliziotti sono riusciti ad entrare nel suo appartamento, recuperando nelle tasche della sua tuta numerose dosi di cocaina e 165 euro in contanti. Nel corso della perquisizione, è stato anche recuperato un telefono cellullare, dal quale è emersa una chat usata in maniera molto frequente dai suoi clienti che gli ordinavano le dosi da acquistare. Al termine dell’operazione, il 27enne è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

