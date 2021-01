Progetto Verde Amico, Stellato: “La soluzione della vertenza al Ministero dell’Ambiente”

Così Massimiliano Stellato, consigliere regionale della Puglia.

I soggetti intervenuti al tavolo istituzionale convocato dal Prefetto di Taranto, nonchè Commissario per le bonifiche, sulla delicata vicenda non hanno individuato al momento alcuna soluzione per uno stabile proseguimento del progetto.

E la ragione, come al solito, sta sempre nel mezzo.

Ma il 24 febbraio è, ormai prossimo – continua il consigliere Stellato – e l’ansia dei lavoratori e delle loro famiglie, a giusta ragione, non sembra affievolirsi.

Il Comune di Taranto ha già stanziato fondi propri per finanziare il progetto ed altri canali di finanziamento sono stati assicurati dall’allora Commissario per le bonifiche e dalla Regione Puglia con uno sforzo straordinario.

La vertenza, pertanto, non potrà essere risolta “solo” dagli enti istituzionali cosiddetti locali o periferici.

Ma è anche vero che la soluzione non può essere ricercata nel Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) che, quale mission prevalente, finanzia progetti di natura infrastrutturale.

Se quello di Verde Amico, dunque, è un progetto di bonifica leggera o superficiale, annoverabile cioè tra gli interventi di natura “ambientale” dei quali tutti convengono che Taranto ne ha ancora tanto bisogno, la soluzione definitiva della vertenza non può che essere ricercata dal Governo con fonti di finanziamento del Ministero dell’Ambiente.

Mi farò carico – conclude Massimiliano Stellato – di suggerire questa soluzione al tavolo interistituzionale appositamente costituito.

