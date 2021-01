Vietri: “Riprendere pulizia delle strade”

“Avendo raccolto numerose lamentele ho chiesto al sindaco di Taranto di far riprendere la pulizia notturna delle strade cittadine secondo le consuete modalità. Tale richiesta, che ho trasmesso al primo cittadino mediante pec, dà voce alle giuste rivendicazioni di quanti ritengono che sia necessario un accurato spazzamento meccanico delle vie cittadine dopo che, per tanti mesi, è stata sospesa la rimozione dei mezzi in sosta che ne consentiva il corretto svolgimento.

I cittadini ci hanno fatto osservare la scarsa pulizia delle strade specialmente lungo i marciapiedi dove le auto restano parcheggiate, ma anche nei pressi dei cassonetti dove spesso cadono per terra residui di rifiuti durante l’attività di raccolta; senza dimenticare che sulle nostre strade quotidianamente si depositano urine e feci di animali. Per questi motivi in tanti stanno chiedono che il lavaggio delle strade riprenda in modo accurato atteso che, volendo, tale attività può rendersi compatibile con le norme anti Covid.

Infatti i cittadini potrebbero liberare le carreggiate dalle auto rientrando presso la propria abitazione prima delle ore ventidue, mentre le attività di pulizia potrebbero avere inizio ad un orario, ad esempio la mezzanotte come già avveniva in precedenza, che consenta a quanti conducono un’attività di ristorazione d’asporto di terminare le proprie attività e rientrare tranquillamente a casa. Si dovrebbe, altresì, pensare a come giustificare quanti si trovano in quarantena o isolamento fiduciario, consentendo ai loro parenti o amici di segnalare il mezzo non rimosso. Insomma, con qualche piccolo accorgimento organizzativo, che gli uffici dovrebbero saper individuare meglio dei cittadini, il servizio di pulizia notturno delle strade potrebbe riprendere. Forse, nella difficile situazione che viviamo, con la quale siamo ormai costretti a convivere, qualche sacrificio toccherà anche ai cittadini per garantire la rimozione dei mezzi; si tratta, però, pur sempre di uno sforzo in più da compiere una sola volta al mese a fronte del beneficio per tutti di avere la città più pulita. Da qui la richiesta al sindaco affinché riprenda al meglio l’attività di pulizia notturna per garantire, dopo questi mesi, una maggiore igiene delle vie cittadine.”

Nota di Giampaolo Vietri – Capogruppo Fratelli d’Italia al Comune di Taranto

