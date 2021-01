Venerdi 29 Gennaio p.v., dalle ore 04.00 alle ore 05.00 locali sarà effettuata l’apertura straordinaria del Ponte Girevole per permettere la manutenzione e successivo transito canale navigabile in uscita Nave Carabiniere.

In caso di eventuali emergenze, al fine di permettere il transito di ambulanze, di mezzi dei Vigili del Fuoco e di autopattuglie il ponte potrà essere chiuso con un preavviso di almeno 30 minuti.

