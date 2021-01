Ruba in casa di un’anziana, arrestato dalla Polizia

Il personale della Squadra Volante è intervenuto in un appartamento sito al Quartiere Paolo Sesto di Taranto, dove era stato segnalato un furto in casa di un’anziana. Sul posto ad attenderli la figlia della vittima, che ha raccontato agli agenti di essere stata spintonata mentre saliva le scale di quel condominio da un uomo appena uscito dalla casa materna.

La donna, temendo il peggio, ha immediatamente allertato i suoi fratelli, uno dei quali è giunto in pochi minuti sul posto, riuscendo ad individuare e fermare con non poche difficoltà il ladro, che nel frattempo si era nascosto nei paraggi.

Nella breve colluttazione con il figlio della donna, il ladro, un 39enne di nazionalità georgiana, aveva perso dalle tasche la fede nunziale ed un anello rubati pochi minuti prima in casa della anziana signora ed era riuscito poi a darsi alla fuga.

I poliziotti, raccolti tutti gli elementi utili al rintraccio del malvivente, sono scesi in strada ed a bordo della loro auto di servizio sono riusciti a fermarlo dopo qualche minuto mentre cercava di allontanarsi definitivamente dalla zona.

Le successive indagini hanno poi permesso di accertare anche il coinvolgimento della badante dell’anziana donna, connazionale del fermato, che, messa davanti all’evidenza dei fatti, ha ammesso di averlo fatto entrate in casa. Pertanto, accertati i fatti, il 39enne georgiano è stato tratto in arresto per tentata rapina e la badante denunciata in stato di libertà per lo stesso reato.

