Mobilità sostenibile e nuovi parcheggi, riunione operativa dell’amministrazione Melucci

Riunione operativa, alla presenza del sindaco Rinaldo Melucci, per implementare la rete dei parcheggi pubblici e anticipare la realizzazione di alcune misure del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile.

Durante l’incontro, alla presenza degli assessori Ubaldo Occhinegro (Urbanistica e Innovazione), Francesca Viggiano (Lavori Pubblici e Patrimonio), Gianni Cataldino (Polizia Locale e Mobilità) e Paolo Castronovi (Ambiente e Società Partecipate), dei rispettivi dirigenti e del presidente di Kyma Mobilità Giorgia Gira, è stata effettuata una prima ricognizione delle aree già disponibili a ospitare nuove aree parcheggio e di altre candidabili a questo scopo.

«Intendiamo ampliare le aree a traffico limitato – ha spiegato il sindaco – e, soprattutto, le aree pedonali. Stiamo procedendo, inoltre, alla realizzazione di diversi tratti di piste ciclabili e vogliamo migliorare la rete dei trasporti pubblici, fino alla realizzazione delle BRT. Questa prospettiva è certamente positiva rispetto al miglioramento della mobilità cittadina, ma comporta anche una riduzione di parcheggi tradizionali che vogliamo in parte recuperare anticipando alcune misure previste dal PUMS. Per questo abbiamo avviato un censimento delle aree nelle quali realizzeremo parcheggi con la formula del “park & ride”: si parcheggia e, con lo stesso biglietto, si usufruisce del trasporto pubblico locale diminuendo ulteriormente l’incidenza del traffico privato sulla rete viaria cittadina».

Questi interventi seguiranno quelli già realizzati, come il parcheggio Artiglieria, e quelli in fase avanzata di progettazione come le aree di scambio a Croce e Cimino. Fondamentale sarà prevedere tariffazioni progressive che incentivino il ricorso al “park & ride” e al traporto pubblico locale.

