Martina Franca: ladro d’appartamento identificato ed arrestato dalla Polizia di Stato

Il personale del Commissariato di Martina Franca (TA) ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un pluripregiudicato martinese di 41 anni, per la sentenza definitiva a tre anni di reclusione per furto.

Il 41enne, noto alle Forze dell’Ordine per i suoi numerosi precedenti contro il patrimonio, al termine di capillari accertamenti tecnico-scientifici, è stato ritenuto l’autore di un furto di gioielli di valore in un appartamento del centro cittadino.

L’episodio destò notevole scalpore, perché il ladro, alla ricerca di refurtiva, devastò letteralmente l’appartamento distruggendo mobili e suppellettili, arrivando anche tagliare tutte le sedute delle sedie e dei divani.

Dopo le formalità di rito l’uomo è stato accompagnato presso la locale Casa Circondariale.

