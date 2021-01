Coppa Campioni di Vela, anche una ragazza pulsanese fra i piccoli timonieri

“A Taranto arriva la Coppa dei Campioni di Vela; i migliori atleti d’Italia della Classe O’pen Skiff, il 6 e il 7 febbraio saranno in regata nel Mar Grande. Un appuntamento di grande rilievo in cui Taranto è capitale nazionale della vela.

Taranto sarà dunque campo di regata ospitando i migliori atleti provenienti dalla Sardegna, Toscana, Lazio, Campania, Sicilia, Trentino ed Emilia Romagna.

Tra i nomi dei piccoli timonieri del Circolo Velico Ondabuena spicca quello della piccola pulsanese under 13 Martina Pulito, che con un medagliere di tutto rispetto che si ritroverà per la prima volta a gareggiare nella formula delle 10 prove consecutive nel tempo target di 10-15 minuti.

Martina Pulito dunque, tesserata FIV presso la Onda Academy Ondabuena, è stata selezionata tra i migliori atleti italiani della sua categoria.

L’amministrazione comunale di Pulsano ci tiene a complimentarsi con la piccola atleta e a mettere in risalto il suo talento.

L’assessore allo sport Marika Mandorino dichiara entusiasta:”È un orgoglio e un onore credo per tutta la nostra comunità poter vantare una piccola campionessa come Martina che si distingue nella sua disciplina. Per noi significa da un lato portare in alto il nome del nostro piccolo territorio attraverso lo sport, dall’altro educare ed essere da sprone a tanti bambini e ragazzi affinché coltivino il proprio sogno. Un grosso in bocca al lupo dunque a Martina”,conclude l’Assessore allo Sport Marika Mandorino.

Anche il Sindaco Lupoli esprime grande soddisfazione: “Lo sport ha una funzione fondamentale che è quella di educare al rispetto delle regole e della lealtà e quando si raggiungono dei traguardi prestigiosi è testimonianza che il territorio è pieno di ragazzi talentuosi e con sani valori. Le mie personali congratulazioni e il mio più sentito in bocca al lupo alla nostra piccola concittadina Martina.”

