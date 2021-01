Taranto, nota del coordinamento provinciale di Italia Viva

Vista la riorganizzazione territoriale auspicata dai vertici nazionali in tutte le province, i coordinatori provinciali di Taranto Maria Vittoria Colapietro e Vincenzo Angelini ufficializzano i nomi dei componenti il coordinamento ITALIA VIVA Prov Taranto: oltre ai neo responsabili di zona Antonio Cavallo (area orientale) e Vito Miccolis (area occidentale), l’organigramma provinciale si completa con le seguenti nomine:

Responsabile organizzativo: Claudio Leone

Cantieri tematici:

1. Responsabile Politiche Giovanili e Comunicazione: Fabrizio Dodaro

2. Responsabile Pari Opportunità: Anna Salamida

3. Responsabile Urbanistica e Territorio: Sergio Scarcia

4. Responsabile Attivitá Produttive: Enzo De Carlo

5. Responsabile Politiche per la Scuola e Università: Camilla Libraro

6. Responsabile Politiche del Lavoro e Sociali: Paola Massafra (assemblea nazionale)

7. Responsabile Infrastrutture: Paolo Annicchiarico

8. Responsabile Sanità: Luigi Como (assemblea nazionale)

9. Responsabile Politiche per l’Ambiente: Massimo Castria

10. Responsabile Trasporti e Mobilità sostenibile: Antonella Scialpi

11. Responsabile Turismo: Marianna Maggi

Così commenta il coordinatore provinciale Vincenzo Angelini: «Per le nomine dei responsabili dei dipartimenti abbiamo creato una squadra composta da persone riconosciute sul territorio, della quale posso ritenermi molto soddisfatto. Sono certo che i nuovi responsabili, grazie alle loro competenze, saranno capaci di confrontarsi con il territorio per produrre le proposte politiche e amministrative più adeguate alle esigenze dei cittadini, soprattutto per quelli maggiormente colpiti dalla crisi economica dovuta alla pandemia che ha così gravemente colpito la nostra provincia jonica, come il resto d’Italia».

