Esplosione bar e autolavaggio, la solidarietà del sindaco Melucci

Questa mattina il sindaco Rinaldo Melucci si è recato sul luogo dell’esplosione che ha visto coinvolti un bar e un autolavaggio nella serata di ieri, nei pressi di piazzale Democrate nel quartiere Tamburi.

«Ancora non sono note – commenta il sindaco Melucci – le cause di questa spaventosa esplosione che è avvenuta in un orario che vede ancora la gente in giro e in un luogo frequentato. Ho sentito i gestori del bar e ho portato loro la solidarietà dell’amministrazione. Faremo quanto possibile per aiutare queste famiglie».

