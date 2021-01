Sezioni Confindustria al rinnovo, ecco i presidenti

Nuovi presidenti, nuovi direttivi, ma anche riconferme per alcune sezioni di Confindustria Taranto, giunte alla fine del loro mandato. Fra le sezioni rinnovate, Chimica Energia ed Ambiente, che ha designato quale Presidente Stefania Fornaro (Progetto Ambiente Provincia di Lecce Srl ) e, quali consiglieri del neonato consiglio direttivo, Lucia Minutello, (presidente uscente), Stefania Santoro, Angelo Di Giovine, Virginia Tosi. Due i componenti aggiuntivi che faranno parte del costituendo Consiglio Generale: Lella Miccolis (designata anche alla vicepresidenza della sezione) e Mario Mosca. Marcella Ferrara è stata indicata quale rappresentante della Sezione in seno al Comitato della Piccola Industria.

Vincenzo Picardi, 38 anni, (Picardi Shipping Srl) è il nuovo Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Taranto. Succede a Giuseppe Calianni (Cs Hospital), alla guida di giovani industriali dal 2017, al quale sono stati tributati i ringraziamenti di tutto il gruppo per i tre anni di mandato. Contestualmente alla Presidenza, sono stati eletti quali componenti il consiglio direttivo Giorgia Bozzetto, Federica Bozzetto,Renato Caciotta, Aldo Chetry, Vincenzo Fanelli, Marcella Ferrara, Serena Masini e Angelo Ricci. Successivamente ai lavori assembleari, nel corso di un apposito consiglio direttivo, sono stati indicati i nominativi che faranno parte della squadra di Presidenza con le rispettive deleghe. Questa la composizione della squadra: Vincenzo Fanelli, Vice Presidente con delega al Consiglio Generale di Confindustria e al Consiglio Nazionale e delega a Credito, Fisco e Finanza; Giorgia Bozzetto, Vice Presidente con delega all’internazionalizzazione; Aldo Chetry, Vice Presidente con delega a Innovazione e nuove imprese e Digital Marketing; Serena Masini, Vice Presidente con Delega al consiglio Regionale, Education e Sostenibilità; Renato Caciotta, delega al Made in Italy e commissione tutoring; Marcella Ferrara, delega al consiglio Regionale, Education e Sostenibilità; Angelo Ricci, delega a Infrastrutture e Trasporti e Commissione tutoring; Federica Bozzetto, delega alla Comunicazione e Commissione tutoring.

Una riconferma arriva per la sezione Servizi Innovativi e di supporto alle Imprese, che elegge per un altro biennio alla presidenza Cosimo Carrieri designando quali componenti del nuovo consiglio direttivo Anda Furfaro (indicata anche in rappresentanza della Piccola Impresa), Francesco Valdevies, Dino Rusciano, Gianluigi Palmisano, Caterina Cippone, Angelo Lorusso, Oronzo Fornaro, Silvio Busico e Carmine Caselle. Marcello Manno è stato indicato quale componente aggiuntivo per il Consiglio Generale.

