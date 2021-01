Rubano in un market e investono con la loro auto un dipendente, arrestati dalla Polizia

Il personale delle Volanti della Questura di Taranto è intervenuto in via Falanto, su segnalazione di una violenza rissa in strada. Arrivati sul posto, i poliziotti hanno subito notato un capannello di gente nei pressi di un’auto con evidenti ammaccature e, poco distante, una donna che sorreggeva il capo di un uomo sdraiato esamine sulla strada. L’immediata attività degli agenti, che hanno raccolto le numerose testimonianze dei presenti, ha accertato che la violenta lite era scaturita tra i dipendenti di un supermercato gestito da cittadini cinesi ed una coppia che aveva appena compiuto un furto all’interno del negozio.

La donna, autrice del furto, era entrata nel negozio con una grossa borsa ed aveva rubato una notevole quantità di confezioni di shampoo per poi uscire dalla barriera delle casse e raggiungere il suo compagno che era ad attenderla in auto. Scena che non è passata inosservata ai due dipendenti del market che con decisione hanno cercato di fermarla, in attesa dell’arrivo della Polizia nel frattempo allertata.

Ne è nata così una violenta colluttazione durante la quale il compagno della donna è uscito dalla sua auto e, brandendo un taglierino, ha tentato di liberarla. I due sono riusciti a divincolarsi, sono saliti in auto e ripartiti a gran velocità. Hanno però investito uno dei dipendenti che si era posto davanti all’autovettura. Ascoltate anche le vittime, i poliziotti hanno così fermato l’uomo e la donna che, dopo l’investimento, erano rimasti di fatto bloccati.

Nel corso della perquisizione all’interno dell’autovettura di proprietà dell’uomo, gli agenti hanno recuperato le confezioni di shampoo ed alcuni tubetti di crema per il corpo.

La donna, una 30enne tarantina con numerosi precedenti penali per furto ed il complice, un 36enne incensurato, sono stati arrestati in flagranza di reato per rapina in concorso.

