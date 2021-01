Rotary Club Taranto dona 4 notebook per la campagna vaccinale

Proseguono le azioni di generosità a favore della sanità jonica. Questa mattina, presso la sede della Direzione Generale della ASL Taranto in Viale Virgilio, una delegazione del Rotary Club Taranto ha donato quattro computer notebook al Dipartimento di Prevenzione, per implementare la dotazione digitale destinata alla campagna vaccinale.

In rappresentanza del Rotary, erano presenti il Presidente Paolo Domenico Solito, il Consigliere Luigi Romandini e Giuseppe Prete del Consiglio direttivo, insieme al dr. Michele Conversano, direttore del Dipartimento di Prevenzione.

“Il Rotary si occupa di vaccinazioni dagli anni ’80 e, fedele a questa tradizione sanitaria, non poteva mancare in occasione della campagna vaccinale anti-covid in corso – ha dichiarato il Presidente Solito – Come Club di Taranto abbiamo pensato di fare questa donazione per venire incontro ai bisogni della collettività, la cui priorità al momento è rappresentata dalla campagna vaccinale”.

“L’interesse per il bene della collettività è sempre molto forte – ha affermato il Direttore Generale ASL Taranto, avv. Stefano Rossi – Sin dall’inizio della pandemia associazioni, enti, privati cittadini e istituzioni hanno dimostrato la loro generosità attraverso donazioni che hanno implementato le dotazioni della ASL e, al contempo, hanno contribuito ad ampliare e migliorare l’offerta della sanità jonica. Al Rotary e a tutti loro va il nostro sentito ringraziamento”.

