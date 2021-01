Melucci: «Avvio campagna vaccinale non deve distrarci dal rispettare le regole anti-Covid»

L’appello del sindaco di Taranto Rinaldo Melucci: «L’avvio della campagna vaccinale non deve distrarci dall’obbligo di rispettare le regole anti-Covid: la situazione è ancora molto critica, i decessi stanno aumentando e non possiamo permetterci di appesantire il lavoro di sanitari, forze dell’ordine e volontari della Protezione Civile. Non c’è da scherzare, quindi: indossiamo sempre la mascherina, igienizziamo le mani e manteniamo le distanze, sono le nostre armi contro il contagio».

