Maxi operazione della Guardia Costiera di Taranto

Venerdì 22 gennaio 2021, personale della Guardia Costiera di Taranto, congiuntamente la personale in forza al dipendente Comando di Campomarino di Maruggio, ha eseguito un’importante operazione di polizia finalizzata al controllo della filiera della pesca e alla tutela della salute pubblica e dei consumatori.

Durante il controllo eseguito presso un locale commerciale adibito a pescheria ubicato nel Comune di Avetrana (TA), i militari hanno constatato la totale assenza delle condizioni igienico sanitarie previste dalla legge nonché il cattivo stato di conservazione del prodotto ittico posto in vendita e detenuto nelle celle frigo presenti. Pertanto, è stato immediatamente richiesto l’intervento del servizio veterinario della ASL SIAV-B di Manduria (TA) che, giunto sul posto, ha verificato quanto già riscontrato dagli stessi militari.

Al termine dell’attività di verifica, gli uomini della Guardia Costiera hanno proceduto al sequestro del locale e del prodotto ittico presente in ingente quantità e a deferito all’Autorità Giudiziaria il titolare dell’esercizio commerciale.

L’intervento della Guardia Costiera si inserisce nell’ambito della costante attività di controllo a tutela della filiera della pesca, dei consumatori e della tutela della salute pubblica.

