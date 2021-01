Maruggio smart: arriva l’accesso virtuale agli uffici comunali

Una vera e propria rivoluzione quella messa in atto dall’Amministrazione Comunale di Maruggio, guidata dal sindaco Alfredo Longo, che mette a disposizione dei cittadini una piattaforma per accedere virtualmente agli uffici dell’Ente e interloquire, comodamente da casa, con amministratori e dipendenti anche se questi lavorano in modalità ‘smart working’.

La procedura da utilizzare è molto semplice, infatti, per accedere agli uffici basta essere dotati di un cellulare o di un pc con un microfono e una connessione a internet. Per collegarsi è sufficiente andare sulla pagina del Comune, scegliere l’ufficio con cui si vuole parlare, “bussare” alla porta ed attendere che il personale “apra” l’ufficio. Dalla pagina web dedicata al ricevimento virtuale basta cliccare sul pulsante dell’ufficio a cui si vuole accedere e se si clicca fuori dall’orario di ricevimento, ovviamente, non sarà garantito l’accesso e comparirà un messaggio per ricordare al cittadino di verificar gli orari di apertura degli uffici.

Ad esprimere soddisfazione per la realizzazione di questa rivoluzione digitale è il sindaco Alfredo Longo: “Siamo tra i primi Comuni in Italia ad avviare un servizio così innovativo e tecnologico che permetterà ai nostri cittadini, e non solo, di confrontarsi con i funzionari senza dover essere necessariamente presenti negli uffici. Anche io sarò disponibile e pronto ad incontrarvi il martedì e il giovedì dalle 11.00 alle 13.00. Questa idea rappresenta un moderno sistema di ricevimento virtuale che renderà più comoda ogni vostra necessità e che sarà utile anche ad alleggerire la procedura per la richiesta di appuntamenti, evitando file e telefonate e, soprattutto, prevenendo il rischio di contagio da Coronavirus. Un progetto veloce e sicuro che porteremo avanti anche quando questo maledetto virus scomparirà. Il nostro obiettivo è quello di essere sempre vicino ai cittadini”.

Nel caso si voglia accedere con un cellulare per parlare direttamente con i dipendenti non è necessario neppure installare una applicazione, che è disponibile, ma opzionale. Il Comune di Maruggio è davvero a portata di click.

