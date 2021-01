Covid, Perrini (FDI): “Vaccinare anche i medici e gli operatori in pensione”

Una nota del consigliere Renato Perrini (FDI). “Fare il medico è una missione che non finisce quando si va in pensione. Conosco personalmente medici pensionati che si sono detti disponibili a dare una mano, a essere utilizzati per fare vaccinazioni. Non dimenticando che in qualsiasi momento, in caso di necessità urgente di soccorso (ad esempio a seguito di incidente stradale, malore di un passeggero su un mezzo di trasporto, ecc.) per deontologia sono chiamati a intervenire. Prerogative e senso civico che dovrebbero indurre a prevedere anche per loro la vaccinazione anti-Covid.

“Per questo motivo condivido e faccio mio l’appello del presidente della FEDERSPEV di Taranto, Giuseppe Pezzella. E mi attiverò anch’io con il presidente della Regione, Michele Emiliano e l’assessore alla sanità, Pierluigi Lopalco, perché possano prevedere nel Piano vaccinale non solo i medici attualmente in servizio, ma tutti gli operatori sanitari in pensione. Così come già accade nel Lazio, e in Emilia Romagna, Campania, Piemonte e Sicilia.

“Sono professionisti della sanità, infatti, che potrebbero supplire alle carenze di organico in attesa dell’espletamento di nuovi concorsi”.

Correlati

Commenta l'articolo: