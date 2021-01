Basket in carrozzina, prestigioso incarico per il tarantino Vincenzo Monteforte

Soddisfazione è stata espressa dal Delegato Provinciale del CONI Michelangelo Giusti per il prestigioso incarico conferito in questi giorni a Vincenzo Monteforte. Il professionista tarantino è stato nominato Presidente della Corte Federale di Appello della Federazione Italiana Pallacanestro in Carrozzina (riconosciuta dal Comitato Italiano Paralimpico) per il nuovo Quadriennio 2021/2024.

L’Avv. Monteforte – docente di Diritto sportivo da sempre vicino al CONI ionico e con una significativa esperienza a tutti i livelli in ambito sportivo – è a tutt’oggi osservatore nazionale della Federazione Italiana Pallacanestro nonché arbitro benemerito per la stessa FIP.

Il basket in carrozzina (che sta prendendo sempre più piede a livello nazionale ed internazionale) proprio nella città bimare ha conosciuto un grande sviluppo a partire dagli anni ‘90 grazie al Taranto Basket ’93-Città di Taranto, culminato poi con lo storico scudetto conquistato nel 2008 da parte della società Dream Team Taranto.

