Accoglienza minori, avviso per la costituzione dell’elenco delle strutture

L’amministrazione Melucci sta procedendo alla costituzione di un elenco aperto di strutture residenziali e semiresidenziali, per garantire qualità ed efficacia al sistema di accoglienza dei minori allontanati dalla famiglia, delle gestanti, delle madri con minori in carico residenti nel comune di Taranto e dei minori stranieri non accompagnati.

L’avviso pubblico che consente a cooperative e affini di poter manifestare il proprio interesse a essere inserite nell’elenco è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Taranto, alla pagina http://bit.ly/39cB4Ag. All’avviso, dove sono indicati tutti i requisiti necessari per l’iscrizione, sono allegati il modello di domanda e l’atto di convenzione da sottoscrivere.

«Grazie alla rete delle strutture – le parole dell’assessore al Welfare Gabriella Ficocelli –, l’amministrazione Melucci già oggi risponde puntualmente alle esigenze di queste fasce sociali. Con questo avviso vogliamo ulteriormente allargare la platea delle collaborazioni, confermando la grande attenzione che il sindaco Rinaldo Melucci ha per i cittadini più fragili».

Correlati

Commenta l'articolo: