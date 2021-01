Nasconde hashish e marijuana in casa e in officina, 40enne pregiudicato arrestato dalla Polizia

Nel corso dei servizi di “Comunità Sicure”, il personale del Commissariato di Grottaglie (TA) ha intensificato l’attività già in atto finalizzata ad arginare il fenomeno dello spaccio e del consumo delle sostanze stupefacenti. Anche grazie alla presenza dell’unità cinofila della Polizia di Frontiera di Brindisi, gli equipaggi della Squadra Investigativa del Commissariato hanno perlustrato le aree maggiormente note per l’approvvigionamento di droga da parte dei tossicodipendenti.

I poliziotti si sono così accorti della presenza di un soggetto pregiudicato per reati simili nei confronti del quale era già in atto una specifica attività di indagine. Insospettiti dagli strani movimenti dell’uomo, i poliziotti hanno deciso di procedere ad un controllo prima presso la carrozzeria di sua proprietà, poi presso la sua abitazione.

I sospetti erano fondati.

Presso l’officina, i poliziotti hanno rinvenuto più di 30 grammi di hashish, mentre presso l’abitazione più di 100 grammi di marijuana.

All’esito di quanto trovato, il 40enne è stato tratto in arresto.

