“Social Innovation Hub”, grande partecipazione per la redazione del progetto

Si è conclusa nei giorni scorsi la fase di partecipazione finalizzata alla redazione del progetto del “Social Innovation Hub” ideato dall’amministrazione Melucci.

Il contributo di associazioni, ordini professionali e organizzazioni datoriali è stato ampiamente soddisfacente e qualitativamente elevato. La proposta, che sarà presentata il 31 gennaio alla regione Puglia nell’ambito del programma “Pugliasocialein”, prevedrà la riqualificazione dell’istituto del Talassografico per la creazione di uno spazio moderno, innovativo e inclusivo, uno spazio di coworking a disposizione di tutti i giovani che vorranno esprimere la propria creatività e lanciarsi nel mondo dell’imprenditoria.

I temi che si tratteranno seguono i cluster dell’arte, dell’architettura e del design per proiettare la nostra realtà nel percorso virtuoso dell’innovazione sociale e istituzionale. «Siamo contenti e orgogliosi dei risultati della partecipazione per il nascente “Social Innovation Hub” – le parole dell’assessore all’Urbanistica e all’Innovazione Ubaldo Occhinegro – e abbiamo assunto la consapevolezza della bontà dei percorsi virtuosi che l’amministrazione Melucci sta ponendo in essere. Sapremo fare tesoro dei contributi pervenuti e portare a compimento la nostra proposta, utilizzando i due milioni che la Regione Puglia ha messo a disposizione per la creazione di questa iniziativa».

