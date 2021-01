Riprende il posizionamento delle mini isole ecologiche nel Borgo

Riprende il posizionamento delle mini isole ecologiche dedicate alla raccolta differenziata nel Borgo, con 4 nuove postazioni di cassonetti ingegnerizzati installate in via Pitagora angolo via Mignogna, via Pitagora angolo corso Due Mari, via principe Amedeo angolo via Acclavio e in via Cavour. Gli operatori di Kyma Ambiente, supportati da un mezzo meccanico, hanno provveduto alla sistemazione dei cassonetti ingegnerizzati, alla presenza del presidente Giampiero Mancarelli che ha assistito alle operazioni.

Diventano 25 le mini isole ecologiche presenti nel Borgo, alcune delle quali dotate di doppio cassonetto giallo per il multimateriale (carta, cartone, plastica, metallo).

È stata inoltre spostata in via Anfiteatro angolo via Massari la postazione inizialmente collocata in via Ciro Giovinazzi angolo via Anfiteatro.

Nei prossimi giorni, come disposto dall’amministrazione Melucci, continuerà l’attività che porterà successivamente al completamento dell’installazione di oltre 90 mini isole ecologiche.

«Voglio ricordare a tutti – ha riferito il presidente Mancarelli – che per una corretta raccolta differenziata, soprattutto per quello che riguarda il multimateriale, è necessario pressare la plastica e piegare il cartone per evitare che occupino più volume all’interno del cassonetto. Taranto sta crescendo nei numeri della raccolta differenziata, il rifiuto può diventare risorsa e occorre maggiore consapevolezza da parte dei cittadini».

