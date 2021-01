“Rete a raccolta” e Kyma Ambiente ripuliscono area a verde in via Deledda

Intervento di pulizia e rassetto questa mattina in via Deledda, al quartiere Tamburi, in sinergia con il gruppo di volontari dell’associazione SiAmo Taranto. Gli operatori Kyma Ambiente e Arca hanno provveduto a preparare diversi cumuli di rifiuti, raccolti nell’intera area a verde, mentre un ragno meccanico ha proceduto alla rimozione.

L’impegno dei volontari, nonché di alcuni alunni delle scuole del rione che hanno voluto dare un prezioso contributo, si è concentrato principalmente sulla raccolta di decine di bottiglie di vetro, oltre che di tutto ciò che si nascondeva nei cespugli d’erba.

Sono servite alcune ore di lavoro per liberare la zona dai rifiuti accumulati.

«Ringrazio i volontari delle associazioni di “Rete a Raccolta” SiAmo Taranto e Retake Taranto – ha sottolineato il presidente Giampiero Mancarelli, presente sul posto – che sono intervenuti con noi per ripristinare una situazione indecorosa. Li ringrazio a nome dell’amministrazione Melucci. La civiltà vincerà sull’inciviltà».

«Vogliamo portare un po’ di bellezza in questo quartiere – ha commentato Francesca Boccardi, di SiAmo Taranto – e ci fa piacere collaborare con l’amministrazione perché è importante il loro supporto nelle nostre iniziative. Ringrazio i volontari, i cittadini del quartiere Tamburi e gli alunni dell’istituto comprensivo Vico-De Carolis che abbiamo coinvolto».

