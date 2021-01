Operazione antidroga dei Falchi della Squadra Mobile di Taranto

Continua l’attività antidroga dei Falchi, soprattutto in quelle zone della città dove il fenomeno dello spaccio è più diffuso. L’attenzione dei poliziotti si è rivolta su via Machiavelli, in passato teatro di frequenti operazioni antidroga. Nel corso di mirati appostamenti, gli agenti hanno notato movimenti sospetti di un 17enne, che nonostante la giovane era già conosciuto alle Forze dell’Ordine per i suoi pregressi precedenti penali in materia di spaccio.

Oltre alle abitudinarie frequentazioni con pregiudicati della zona, il ragazzo era stato notato incontrarsi spesso con suoi coetanei molti dei quali conosciuti come tossicodipendenti.

Avendo maturato la certezza che il giovane attenzionato potesse aver messo in piedi una piazza di spaccio, i Falchi hanno deciso di fermarlo.

Il 17enne è stato sorpreso in un edificio del comprensorio delle cosiddette “case parcheggio” diverso da quello nel quale era stato notato più volte incontrarsi con i suoi presunti “clienti”.

Nonostante il tentativo di eludere il controllo rifugiandosi all’intero del condominio, il presunto “pusher” è stato fermato dai poliziotti al secondo piano dello stabile.

Dopo un goffo tentativo di nascondere la sua residenza, i poliziotti, con il mazzo di chiavi trovato in suo possesso, sono riusciti ad aprire il suo alloggio alla presenza di un parente del minore, rintracciato sul posto.

La meticolosa perquisizione ha così permesso di recuperare in un ripostiglio attiguo al suo appartamento, un involucro di cellophane celeste, con all’interno 50 grammi di eroina, un bilancino di precisione ed un coltello da cucina ancora sporchi di quella sostanza stupefacente.

Dopo quanto ritrovato il 17enne è stato tratto in arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

