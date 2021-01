Solidarietà a bordo delle auto d’epoca

Nei giorni scorsi l’assessore al Welfare Gabriella Ficocelli ha partecipato all’inaugurazione dell’anno sociale del “Cjvas Delfini” di Taranto, associazione che si occupa di veicoli storici, con un occhio particolare alla solidarietà.

«Con un’iniziativa benefica – ha spiegato Ficocelli –, il presidente dell’associazione Ivo Serio e alcuni soci, a bordo delle loro auto d’epoca, hanno percorso le vie cittadine e portato generi alimentari e beni di prima necessità in alcune parrocchie tarantine. In questo momento di grande emergenza anche questa realtà si è mossa accanto ai Servizi Sociali, per sostenere le famiglie più fragili».

Correlati

Commenta l'articolo: