Ripulita area isola ecologica al quartiere Salinella

Pulizia e rassetto dell’isola ecologica al quartiere Salinella. Questa mattina gli operatori di Kyma Ambiente hanno effettuato un intervento per ripristinare il decoro in uno dei centri di raccolta rifiuti collocati in città.

Nelle operazioni sono stati impegnati 3 operatori oltre all’impiego di un ragno meccanico per la rimozione dei cumuli di materiale.

«Procedono secondo programma gli interventi di pulizia e rassetto da parte dei nostri operatori – ha commentato il presidente Mancarelli -, in diverse zone della città. Questa mattina è stata la volta dell’isola ecologica al rione Salinella, ma le operazioni continuano su indicazione dell’amministrazione Melucci su tutto il territorio».

