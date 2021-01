Massafra: un arresto per resistenza a Pubblico Ufficiale e porto abusivo d’arma

Nella notte, i Carabinieri del N.O.R – Aliquota Radiomobile – della Compagnia di Massafra (TA), hanno tratto in arresto per resistenza a Pubblico Ufficiale e porto abusivo d’arma, un 40enne del luogo, con precedenti di polizia.

L’uomo, in piena notte, nonostante il coprifuoco imposto dalla normativa COVID-19, stava circolando tranquillamente con la propria auto per il centro di Massafra. Alla vista della pattuglia si è lanciato in una folle fuga per le vie cittadine imboccando molte strade contromano ed a forte velocità, mettendo in pericolo altri utenti della strada e gli stessi militari che lo stavano inseguendo.

La concitata fuga si è conclusa, dopo circa 20 minuti, contro un’isola spartitraffico, dove il fuggitivo ha impattato a causa di una manovra azzardata. Nonostante fosse ormai bloccato, si è barricato all’interno della macchina obbligando i militari ad infrangere un finestrino per farlo uscire. A seguito di perquisizione personale e veicolare è stato rinvenuto, inoltre, un bastone di circa 50 centimetri posto sotto il sedile del conducente.

Gli operanti, al termine delle formalità di rito, hanno dichiarato in stato di arresto il prevenuto, che su disposizione del Pubblico Ministero di turno, è stato condotto presso la casa circondariale di Taranto.

